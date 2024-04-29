Помер екстренер збірної України з футболу Михайло Фоменко
У понеділок, 29 квітня, у віці 75 років помер український футболіст і колишній головний тренер національної збірної України Михайло Фоменко
Про це повідомили в Асоціації футболу Сумської області.
"Сьогодні пішла з життя Легенда. Помер Михайло Фоменко... З ним пішла ціла епоха українського і світового футболу", - йдеться у повідомленні.
Михайло Фоменко - майстер спорту міжнародного класу. Був головним тренером національної збірної України у 2012-2016 роках. Чоловік виступав за футбольний клуб "Динамо" (Київ), був гравцем збірної СРСР.
Працював із "Динамо", "Кривбасом", "Вересом", ЦСКА, "Металістом", запорізьким "Металургом", "Таврією" та іншими клубами.
З київським "Динамо" Михайло Фоменко вигравав чемпіонат і Кубок України.
Після завершення ігрової кар’єри спортсмен тренував українські та закордонні клуби. Фоменко має звання "Заслужений тренер України та Грузії", "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України" та "Почесний громадянин міста Суми".
- У липні 2023 року стало відомо, що колишній тренер збірної України Михайло Фоменко лікується від онкології.
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