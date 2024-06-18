Португалія завдяки голу на останніх хвилинах перемогла Чехію на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Португалія - Чехія закінчився перемогою португальців з рахунком 2:1. Лукаш Провод вивів свою збірну вперед на 62-й хвилині. Проте через декілька миттєвостей стався автогол від чехів - мʼяч рикошетом відлетів від Робіна Гранаца у власні ворота.

Переможний мʼяч стався на 2-й компенсованій хвилині. Фрасіску Консейсау вдало зіграв на добиванні та з кількох метрів відправив мʼяч у ворота Чехії.

У групі F також змагаються Туреччина та Грузія. Їхній матч закінчився перемогою турків з рахунком 3:1. У 2-му турі грузини зіграють проти чехів.

Євро-2024

1-й тур

18 червня

Португалія - Чехія 2:1

Голи: Гранац, 69 (авт.), Консейсау, 90+2 - Провод, 62

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.