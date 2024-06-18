Португалія завдяки голу на останніх хвилинах перемогла Чехію на Євро-2024
У заключному матчі 1-го туру Євро-2024 збірна Португалії виявилась кращою за Чехію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Португалія - Чехія закінчився перемогою португальців з рахунком 2:1. Лукаш Провод вивів свою збірну вперед на 62-й хвилині. Проте через декілька миттєвостей стався автогол від чехів - мʼяч рикошетом відлетів від Робіна Гранаца у власні ворота.
Переможний мʼяч стався на 2-й компенсованій хвилині. Фрасіску Консейсау вдало зіграв на добиванні та з кількох метрів відправив мʼяч у ворота Чехії.
У групі F також змагаються Туреччина та Грузія. Їхній матч закінчився перемогою турків з рахунком 3:1. У 2-му турі грузини зіграють проти чехів.
Євро-2024
1-й тур
18 червня
Португалія - Чехія 2:1
Голи: Гранац, 69 (авт.), Консейсау, 90+2 - Провод, 62
Як збірна України грає на Євро-2024
Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
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