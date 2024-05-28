ПСЖ купив російського футболіста і встановив ганебне досягнення

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, ПСЖ і "Краснодар" домовились про трансфер Матвія Сафонова за суму близько 20 млн євро. Росіянин підписав контракт до літа 2029 року.

Офіційно про перехід Сафонова оголосять вже після медобстеження. Проте про все вже домовлено - ПСЖ став першим європейським топклубом, який купив росіянина після початку повномасштабної війни.

В основі у воротах ПСЖ грає зірковий Джанлуїджі Доннарумма, на лаві запасних є іспанський талант Арнау Тенас, а також досвідчені Александр Летельє і Серхіо Ріко. Яка роль буде для росіянина - поки не пояснюють.