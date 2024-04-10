ПСЖ програв "Барселоні", "Атлетико" обіграв "Борусію" у Лізі чемпіонів: результати усіх матчів 10 квітня
У середу, 10 квітня, іспанський "Атлетико" зіграв проти дортмундської "Борусії", а французький ПСЖ втратив перемогу над "Барселоною"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі-відповіді пройдуть 16 квітня.
Ліга чемпіонів
1/4 фіналу. Перші матчі
10 квітня
ПСЖ (Франція) - "Барселона" (Іспанія) 2:3
Голи: Дембеле, 48, Вітінья, 51 - Рафінья, 37, 62, Крістенсен, 77
"Атлетико" (Іспанія) - "Борусія Дортмунд" (Німеччина) 2:1
Голи: Де Пауль, 4, Ліно, 32 - Алле, 81
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