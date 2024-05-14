"Реал" готовий продати Луніна: стала відома ціна

Про це повідомляє DefensaCentral.

"Реал" має намір продовжити контракт з Андрієм Луніним до 2029 року. Проте у клубі готові й вести перемовини про вихідний трансфер українця у наступному сезоні, якщо він не виграє конкуренцію у Тібо Куртуа.

За інформацією джерела, якщо хтось з клубів запропонує щонайменше 30 млн євро за українського воротаря, то сторони розпочнуть переговори. Меншу суму у "Реалі" не розглядатимуть.

25-річний Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 30 матчів, пропустив 28 голів та 12 ігор відстояв "на нуль".

31-річний Тібо Куртуа пропустив більшу частину сезону через травму. На його рахунку лише два матчі.