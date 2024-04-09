"Реал" - "Манчестер Сіті", "Арсенал" - "Баварія": де дивитися чвертьфінали ЛЧ
У вівторок, 9 квітня, іспанський "Реал" грає з англійським "Манчестер Сіті", а інший клуб з Англії - "Арсенал" - приймає німецьку "Баварію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ігри в Лондоні та Мадриді розпочнуться о 22:00. Наживо їх транслюватиме Megogo.
"Реал" у 1/8 фіналу пройшов німецький "Лейпциг" (1:0, 1:1), а "Манчестер Сіті" не мав проблем із данським "Копенгагеном" (3:1, 3:1).
"Арсенал" у першому раунді плей-офф здолав португальський "Порту" (0:1, 2:0), а "Баварія" вибила італійський "Лаціо" (0:1, 3:0).
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Перші матчі
9 квітня
22:00 "Арсенал" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
Пряма трансляція на Megogo
- 15 березня відбулося жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги чемпіонів.
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