Жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги чемпіонів: де та коли дивитись
У п'ятницю, 15 березня, відбудеться жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграють англійські "Арсенал" і "Манчестер Сіті", іспанські "Реал", "Барселона", "Атлетико", німецькі "Борусія Дортмунд" і "Баварія", а також французький ПСЖ.
Жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів пройде у п'ятницю, 15 березня. Початок о 13:00 за київським часом.
Трансляція жеребкування Ліги чемпіонів доступна на Megogo. Онлайн-трансляція жеребкування ЛЧ також доступна на офіційному сайті УЄФА.
Перші матчі чвертьфіналу ЛЧ пройдуть 9/10 квітня. Півфіналу - 30 квітня/1 травня.
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У чвертьфіналі Ліги Європи зіграють англійські "Ліверпуль" і "Вест Гем", німецький "Байєр", французький "Марсель", португальська "Бенфіка", італійські "Аталанта", "Рома" та "Мілан".
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У чвертьфінал Ліги конференцій вийшла чеська "Вікторія Плзень", грецький ПАОК, турецький "Фенербахче", італійська "Фіорентина", англійська "Астон Вілла", бельгійський "Брюгге", французький "Лілль" та грецький "Олімпіакос".
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