Жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги чемпіонів: де та коли дивитись

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграють англійські "Арсенал" і "Манчестер Сіті", іспанські "Реал", "Барселона", "Атлетико", німецькі "Борусія Дортмунд" і "Баварія", а також французький ПСЖ.

Жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги чемпіонів пройде у п'ятницю, 15 березня. Початок о 13:00 за київським часом.

Трансляція жеребкування Ліги чемпіонів доступна на Megogo. Онлайн-трансляція жеребкування ЛЧ також доступна на офіційному сайті УЄФА.

Перші матчі чвертьфіналу ЛЧ пройдуть 9/10 квітня. Півфіналу - 30 квітня/1 травня.