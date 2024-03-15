Ліга Європи: визначились усі чвертьфіналісти, результати 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У чвертьфіналі Ліги Європи зіграють англійські "Ліверпуль" і "Вест Гем", німецький "Байєр", французький "Марсель", португальська "Бенфіка", італійські "Аталанта", "Рома" та "Мілан".

У п'ятницю, 15 березня, відбудеться жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги Європи. Церемонія розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Ліга Європи

1/8 фіналу. Повторні матчі

14 березня

"Вест Гем" (Англія) - "Фрайбург" (Німеччина) 5:0

Голи: Пакета, 9, Боуен, 32, Крессвелл, 52, Кудус, 77, 85

Перший матч - 0:1

"Вільярреал" (Іспанія) - "Марсель" (Франція) 3:1

Голи: Капу, 32, Серлот, 54, Москера, 85 - Клосс, 90+4

Перший матч - 0:4

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Бенфіка" (Португалія) 0:1

Гол: Рафа Сілва, 66

Перший матч - 2:2

"Славія" (Прага, Чехія) - "Мілан" (Італія) 1:3

Голи: Юрашек, 84 - Пулішич, 33, Лофтус-Чік, 36, Леау, 45+6

Перший матч - 2:4

"Аталанта" (Італія) - "Спортінг" (Португалія) 2:1

Голи: Лукман, 46, Скамакка, 59 - Гонсалвеш, 33

Перший матч - 1:1

"Байєр" (Німеччина) - "Карабах" (Азербайджан) 3:2

Голи: Фрімпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 - Зубір, 58, Жунінью, 67

Перший матч - 2:2

"Брайтон" (Англія) - "Рома" (Італія) 1:0

Гол: Велбек, 37

Перший матч - 0:4

"Ліверпуль" (Англія) - "Спарта" (Прага, Чехія) 6:1

Голи: Нуньєс, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослай, 48 - Бірманчевич, 42

Перший матч - 5:1