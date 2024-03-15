Ліга Європи: визначились усі чвертьфіналісти, результати 1/8 фіналу
У четвер, 14 березня, були зіграні всі повторні матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфіналі Ліги Європи зіграють англійські "Ліверпуль" і "Вест Гем", німецький "Байєр", французький "Марсель", португальська "Бенфіка", італійські "Аталанта", "Рома" та "Мілан".
У п'ятницю, 15 березня, відбудеться жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги Європи. Церемонія розпочнеться о 14:00 за київським часом.
Ліга Європи
1/8 фіналу. Повторні матчі
14 березня
"Вест Гем" (Англія) - "Фрайбург" (Німеччина) 5:0
Голи: Пакета, 9, Боуен, 32, Крессвелл, 52, Кудус, 77, 85
Перший матч - 0:1
"Вільярреал" (Іспанія) - "Марсель" (Франція) 3:1
Голи: Капу, 32, Серлот, 54, Москера, 85 - Клосс, 90+4
Перший матч - 0:4
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Бенфіка" (Португалія) 0:1
Гол: Рафа Сілва, 66
Перший матч - 2:2
"Славія" (Прага, Чехія) - "Мілан" (Італія) 1:3
Голи: Юрашек, 84 - Пулішич, 33, Лофтус-Чік, 36, Леау, 45+6
Перший матч - 2:4
"Аталанта" (Італія) - "Спортінг" (Португалія) 2:1
Голи: Лукман, 46, Скамакка, 59 - Гонсалвеш, 33
Перший матч - 1:1
"Байєр" (Німеччина) - "Карабах" (Азербайджан) 3:2
Голи: Фрімпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 - Зубір, 58, Жунінью, 67
Перший матч - 2:2
"Брайтон" (Англія) - "Рома" (Італія) 1:0
Гол: Велбек, 37
Перший матч - 0:4
"Ліверпуль" (Англія) - "Спарта" (Прага, Чехія) 6:1
Голи: Нуньєс, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослай, 48 - Бірманчевич, 42
Перший матч - 5:1
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