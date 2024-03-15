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Ліга конференцій: визначились усі чвертьфіналісти турніру

15 березня, 2024 п'ятниця
05:41
Футбол "Астон Вілла", Ліга конференцій

У четвер, 14 березня, були зіграні всі повторні матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє чеська "Вікторія Плзень", грецький ПАОК, турецький "Фенербахче", італійська "Фіорентина", англійська "Астон Вілла", бельгійський "Брюгге", французький "Лілль" та грецький "Олімпіакос".

У п'ятницю, 15 березня, відбудеться жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги конференцій. Церемонія розпочнеться о 15:00 за київським часом.

  • У чвертьфіналі Ліги Європи зіграють англійські "Ліверпуль" і "Вест Гем", німецький "Байєр", французький "Марсель", португальська "Бенфіка", італійські "Аталанта", "Рома" та "Мілан".

Теги:
Спорт
єврокубки
Ліга конференцій
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