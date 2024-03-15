Ліга конференцій: визначились усі чвертьфіналісти турніру
У четвер, 14 березня, були зіграні всі повторні матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє чеська "Вікторія Плзень", грецький ПАОК, турецький "Фенербахче", італійська "Фіорентина", англійська "Астон Вілла", бельгійський "Брюгге", французький "Лілль" та грецький "Олімпіакос".
У п'ятницю, 15 березня, відбудеться жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги конференцій. Церемонія розпочнеться о 15:00 за київським часом.
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У чвертьфіналі Ліги Європи зіграють англійські "Ліверпуль" і "Вест Гем", німецький "Байєр", французький "Марсель", португальська "Бенфіка", італійські "Аталанта", "Рома" та "Мілан".
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