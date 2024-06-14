"Реал" знайшов потенційну заміну Луніну, - ЗМІ

Про це повідомляє AS.

Скаути мадридського "Реала" шукають нового голкіпера, який потенційно міг би замінити Андрія Луніна. Чемпіони Іспанії розуміють, що поки українець не підписав новий контракт, їм потрібно мати план Б.

За інформацією джерела, одним з кандидатів на заміну Луніну є воротар іспанського "Еспаньйола" Жоан Гарсія. Футболістом також цікавляться клуби АПЛ.

У контракті 23-річного іспанця є клаусула у розмірі 20 млн євро. На рахунку Гарсії 18 матчів, у минулому сезоні, він пропустив лише 9 голів.