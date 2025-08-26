Ребров обрав склад збірної України для старту відбору ЧС-2026

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

До основного списку ввійшли 25 виконавців. Ще 6 футболістів Сергій Ребров вніс до резервного списку. У збірній України присутні 2 дебютанти - захисник "Динамо" Тарас Михавко та півзахисник "Шахтаря" Олег Очеретько.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — "Шахтар" Донецьк), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва — "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія).

Півзахисники: Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко ("Динамо" Київ), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резерв: Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — "Динамо" Київ).

Кваліфікація ЧС-2026. Що відомо

Збір національної команди розпочнеться 1 вересня у Польщі. Команда Сергія Реброва прийматиме Францію у номінально домашній грі 5 вересня у Вроцлаві на Tarczynski Arena. 9 вересня у Баку українська збірна гратиме проти Азербайджану.

Також суперником збірної України по групі D є Ісландія. Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.