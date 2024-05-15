Ребров повідомив про травму одного з лідерів збірної України за місяць до Євро-2024
Півзахисник збірної України Георгій Судаков отримав травму за місяць до початку чемпіонаті Європи з футболу
Про це головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів у коментарі Фактам. ICTV.
За його словами, Судаков не потрапив до складу "Шахтаря" на фінальний матчі Кубка України 15 травня проти "Ворскли" через травму.
"На жаль, Судаков отримав пошкодження", - сказав Ребров.
Водночас він висловив сподівання, що Судаков вибув ненадовго.
На рахунку 21-річного центрального півзахисника 14 матчів та 1 гол у складі збірної України, в якій він став основним гравцем у відборі Євро-2024.
У нинішньому сезоні Судаков зіграв за "Шахтар" 34 матчі, забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.
Збірна України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.5 Купівля 39.5Продаж 40
- EUR Купівля 42.59Продаж 43.33
- Актуальне
- Важливе