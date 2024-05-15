Ребров повідомив про травму одного з лідерів збірної України за місяць до Євро-2024

Про це головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів у коментарі Фактам. ICTV.

За його словами, Судаков не потрапив до складу "Шахтаря" на фінальний матчі Кубка України 15 травня проти "Ворскли" через травму.

"На жаль, Судаков отримав пошкодження", - сказав Ребров.

Водночас він висловив сподівання, що Судаков вибув ненадовго.

На рахунку 21-річного центрального півзахисника 14 матчів та 1 гол у складі збірної України, в якій він став основним гравцем у відборі Євро-2024.

У нинішньому сезоні Судаков зіграв за "Шахтар" 34 матчі, забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Збірна України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.