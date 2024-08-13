"Рейнджерс" - "Динамо": де та коли дивитися матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Матч між віцечемпіонами України та Шотландії відбудеться у Глазго та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Наживо його транслюватимуть телеканали "2+2" та "Динамо TV". Також гру можна буде переглянути наживо на каналі "Динамо Київ" у YouTube.

У першій грі у польському Любліні 6 серпня команди зіграли внічию 1:1. Переможець матчу "Рейнджерс" - "Динамо" у раунді плей-офф ЛЧ зустрінеться із сильнішим у парі "Зальцбург" - "Твенте", в якій у першій грі австрійці вдома перемогли нідерландців з рахунком 2:1.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 3-й раунд. Повторний матч

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Динамо" (Україна)

13 серпня, Глазго, стадіон "Хемпден Парк"

Початок - 21:45

Пряма трансляція на телеканалах "2+2", "Динамо TV" та каналі "Динамо Київ" у YouTube.