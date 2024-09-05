Роналду забив 900-й гол в кар'єрі та допоміг Португалії перемогти Хорватію, результати інших матчів Ліги націй
У четвер, 5 вересня, у 1-му турі Ліги націй Кріштіану Роналду забив 900-й гол у кар'єрі та допоміг Португалії перемогти Хорватію
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Португалія у стартовому матчі Ліги націй перемогла Хорватія - 2:1. Один з голів забив Кріштіану Роналду. Для португальського форварда цей м'яч виявився 900-м у кар'єрі на рівні збірних та клубів.
Ліга націй
5 вересня
1-й тур
Ліга A
Група A1
Португалія - Хорватія 2:1
Голи: Далот, 7, Роналду, 34 - Далот, 41 (авт.)
Шотландія - Польща 2:3
Голи: Гілмор, 46, Мактоміней, 76 - Шиманські, 8, Левандовські, 44, Залевські, 90+7
Група A4
Данія - Швейцарія 2:0
Голи: Доргу, 82, Гейб'єрг, 90+2
Вилучення: Ельведі, 50, Джака, 87 (обидва - Швейцарія)
Сербія - Іспанія 0:0
Ліга С
Група С1
Азербайджан - Швеція 1:3
Голи: Дадашов, 82 - Ісак, 65, 71, Дьокереш, 80
Нереалізований пенальті: Шайдаєв, 45+7 (Азербайджан)
Естонія - Словаччина 0:1
Гол: Суслов, 70
Група С3
Білорусь - Болгарія 0:0
Вилучення: Крастєв, 74 (Болгарія)
Північна Ірландія - Люксембург 2:0
Голи: Макнейр, 11, Баллард, 17
Ліга D
Група D1
Сан-Марино - Ліхтенштейн 1:0
Гол: Сенсолі, 51
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