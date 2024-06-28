Росіянин, який очолює збірну Казахстану, влаштував істерику після запитань журналіста казахською
Головний тренер збірної Казахстану з футболу Станіслав Черчесов вступив у суперечку з журналістом через те, що той поставив питання казахською
Про це повідомляє "Трибуна".
На прес-конференції один з представників медіа заговорив до тренера Станіслава Черчесова казахською мовою. Президент КФФ (Казахської федерації футболу) Аділет Барменкулов переклав питання для росіянина, що повеселило його.
Проте, коли до Черчесова вдруге звернулись казахською мовою, росіянин впав в істерику:
Черчесов: Перепрошую, Ви звідки?
Журналіст: Я з Казахстану.
– Чому ти так до мене звертаєшся? Осетинською можна тобі відповідати?
– Відповідайте.
– Але ж ніхто не зрозуміє.
- Станіслав Черчесов очолив збірну Казахстану з футболу на початку червня. Команда поки не проводила матчів.
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