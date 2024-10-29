"Рух" вибив "Карпати" з Кубка України. Розклад і результати 1/8 фіналу
У вівторок, 29 жовтня, матчем "Рух" - "Карпати" стартувала 1/8 фіналу Кубка України з футболу
На цьому етапі турніру зіграють 16 команд: 8 переможців третього попереднього етапу та 8 команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.
Свої виступи у Кубку України, зокрема, розпочинають донецький "Шахтар" і київське "Динамо".
Кубок України з футболу
1/8 фіналу
29 жовтня
"Рух" (Львів) — "Карпати" (Львів) 1:0
Гол: Підгурський, 79
30 жовтня
12:00 "Пробій" (Городенка) — "Буковина" (Чернівці)
13:00 ЮКСА (Тарасівка) — "Олександрія" (Олександрія)
15:30 "Ворскла" (Полтава) — "Динамо" (Київ)
15:30 "Полісся" (Житомир) — "Кривбас" (Кривий Ріг)
18:00 "Верес" (Рівне) — "Оболонь" (Київ)
18:00 "Вікторія" (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)
18:00 "Шахтар" (Донецьк) — "Зоря" (Луганськ)
- Фінальний матч Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення визначить виконком УАФ.
- Актуальне
- Важливе