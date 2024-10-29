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Головна Футбол "Рух" вибив "Карпати" з Кубка України. Розклад і результати 1/8 фіналу

"Рух" вибив "Карпати" з Кубка України. Розклад і результати 1/8 фіналу

Влад Дідусь
29 жовтня, 2024 вiвторок
19:55
Футбол Юрій Климчук, ФК Рух, УПЛ

У вівторок, 29 жовтня, матчем "Рух" - "Карпати" стартувала 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Зміст

На цьому етапі турніру зіграють 16 команд: 8 переможців третього попереднього етапу та 8 команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.

Свої виступи у Кубку України, зокрема, розпочинають донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Кубок України з футболу

1/8 фіналу

29 жовтня

"Рух" (Львів) — "Карпати" (Львів) 1:0

Гол: Підгурський, 79

30 жовтня

12:00 "Пробій" (Городенка) — "Буковина" (Чернівці) 

13:00 ЮКСА (Тарасівка) — "Олександрія" (Олександрія)  

15:30 "Ворскла" (Полтава) — "Динамо" (Київ)  

15:30 "Полісся" (Житомир) — "Кривбас" (Кривий Ріг)

18:00 "Верес" (Рівне) — "Оболонь" (Київ)

18:00 "Вікторія" (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)

18:00 "Шахтар" (Донецьк) — "Зоря" (Луганськ)

  • Фінальний матч Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення визначить виконком УАФ.
Теги:
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Спорт
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