"Шахтар" оголосив про трансфер футболіста з топ-чемпіонату

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Вольфсбург" та "Шахтар" домовились про оренду Бартола Франьїча до кінця сезону. В українського топклубу буде можливість викупити хорватського гравця.

24-річний Франьїч - універсал. Більшість матчів відіграв на позиції опорного півзахисника, але також може зіграти у центрі та лівому фланзі оборони. "Шахтар" презентує футболіста саме як центрбека.

Німецький "Вольфсбург" купив хорвата влітку 2022 року. Загребське "Динамо" отримало тоді 7,5 млн євро. Фінансові умови теперішньої угоди поки не розголошуються.

Минулий сезон Бартол Франьїч відіграв в оренді в "Дармштадті". На рахунку опорника 20 матчів та 1 асист.