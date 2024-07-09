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Головна Футбол "Шахтар" оголосив про трансфер футболіста з топ-чемпіонату

"Шахтар" оголосив про трансфер футболіста з топ-чемпіонату

9 липня, 2024 вiвторок
17:52
Футбол Бартол Франьїч

Хорват Бартол Франьїч став футболістом донецького "Шахтаря"

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Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Вольфсбург" та "Шахтар" домовились про оренду Бартола Франьїча до кінця сезону. В українського топклубу буде можливість викупити хорватського гравця.

24-річний Франьїч - універсал. Більшість матчів відіграв на позиції опорного півзахисника, але також може зіграти у центрі та лівому фланзі оборони. "Шахтар" презентує футболіста саме як центрбека. 

Німецький "Вольфсбург" купив хорвата влітку 2022 року. Загребське "Динамо" отримало тоді 7,5 млн євро. Фінансові умови теперішньої угоди поки не розголошуються.

Минулий сезон Бартол Франьїч відіграв в оренді в "Дармштадті". На рахунку опорника 20 матчів та 1 асист.

  • Transfermarkt оцінює гравця у 1,8 млн євро.
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