"Шахтар" продовжив контракт з легендарним футболістом донеччан
Капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко продовжив контракт з донецьким клубом
Про це повідомляє сайт "Шахтаря".
Чинний контракт Тараса Степаненка закінчувався вже наприкінці цього сезону. Керівництво "Шахтаря" прийняло рішення продовжити співпрацю щонайменше до літа 2025 року.
Степаненко виступає за "Шахтар" з 2010 року, коли півзахисник перейшов із запорізького "Металурга". Загалом провів за донеччан вже 411 матчів і є 5-м гравцем в історії клубу за зіграними матчами.
На рахунку опорного півзахисника 29 голів та 25 асистів. Зі "Шахтарем" Тарас Степаненко виграв 23 трофеї і є справжньою легендою донеччан.
- 19 січня стало відомо, що донецький "Шахтар" відмовився продати півзахисника Георгія Судакова за 40 млн євро.
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