"Шахтар" вийшов на першу позицію УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 20-му турі УПЛ "Шахтар" обіграв "Колос" (3:2) та завдяки перемозі очолив турнірну таблицю чемпіонату України. "Гірники" на 2 бали випереджають СК "Дніпро-1", проте у донеччан 2 матчі в запасі.

Київське "Динамо" має 35 пунктів і йде четвертим з трьома матчами у запасі. Третій - "Кривбас" - 37 очок за 19 матчів.

В усіх трьох весняних турах "Шахтар" здобув перемоги. Зокрема, і в матчі проти "Олександрії" (0:0), де команді з Кіровоградщини дали технічну поразку через участь незареєстрованого гравця.

Фото: FlashScore