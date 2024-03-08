"Шахтар" вийшов на першу позицію УПЛ
У п'ятницю, 8 березня, донецький "Шахтар" став одноосібним лідером Української Прем'єр-ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 20-му турі УПЛ "Шахтар" обіграв "Колос" (3:2) та завдяки перемозі очолив турнірну таблицю чемпіонату України. "Гірники" на 2 бали випереджають СК "Дніпро-1", проте у донеччан 2 матчі в запасі.
Київське "Динамо" має 35 пунктів і йде четвертим з трьома матчами у запасі. Третій - "Кривбас" - 37 очок за 19 матчів.
В усіх трьох весняних турах "Шахтар" здобув перемоги. Зокрема, і в матчі проти "Олександрії" (0:0), де команді з Кіровоградщини дали технічну поразку через участь незареєстрованого гравця.
Фото: FlashScore
- У четвер, 7 березня, у стартових іграх 20-го туру чемпіонату України з футболу "Зоря" перемогла "Минай", а "Динамо" в кінцівці втратило перемогу над "Вересом".
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