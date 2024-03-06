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Головна Футбол УПЛ: розклад матчів і трансляцій 20-го туру
Анонс

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 20-го туру

6 березня, 2024 середа
20:16
Футбол "Шахтар" - "Кривбас" 5:2 (3 березня 2024 року)

У четвер, 6 березня, стартує 20-й тур чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV. 

Українська Прем'єр-ліга

20-й тур

6 березня

15:30 "Зоря" - "Минай"

18:00 "Верес" - "Динамо"

7 березня

13:00 "Дніпро-1" - "Рух"

15:30 "Металіст 1925" - ЛНЗ

18:00 "Шахтар" - "Колос"

8 березня

13:00 "Чорноморець" - "Ворскла"

15:30 "Полісся" - "Олександрія"

18:00 "Кривбас" - "Оболонь"

  • 4 березня "Олександрії" зарахували технічну поразку 0:3 від "Шахтаря" у матчі 18-го туру чемпіонату України через участь у грі незаявленого футболіста Івана Калюжного.
Теги:
Спорт
УПЛ
Чемпіонат України
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