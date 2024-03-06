УПЛ: розклад матчів і трансляцій 20-го туру
У четвер, 6 березня, стартує 20-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Українська Прем'єр-ліга
20-й тур
6 березня
15:30 "Зоря" - "Минай"
18:00 "Верес" - "Динамо"
7 березня
13:00 "Дніпро-1" - "Рух"
15:30 "Металіст 1925" - ЛНЗ
18:00 "Шахтар" - "Колос"
8 березня
13:00 "Чорноморець" - "Ворскла"
15:30 "Полісся" - "Олександрія"
18:00 "Кривбас" - "Оболонь"
- 4 березня "Олександрії" зарахували технічну поразку 0:3 від "Шахтаря" у матчі 18-го туру чемпіонату України через участь у грі незаявленого футболіста Івана Калюжного.
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