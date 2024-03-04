Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол УПЛ: "Олександрії" зарахували технічну поразку в матчі з "Шахтарем"

УПЛ: "Олександрії" зарахували технічну поразку в матчі з "Шахтарем"

4 березня, 2024 понедiлок
14:36
Футбол Олександрія - Шахтар

"Олександрії" зарахували технічну поразку 0:3 від "Шахтаря" у матчі 18-го туру чемпіонату України через участь у грі незаявленого футболіста Івана Калюжного

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.   

Відповідне рішення 4 березня ухвалив контрольно-дисциплінарний комітет УАФ. Він скасував результат матчу "Олександрія" - "Шахтар, який 26 лютого завершився внічию 0:0. Через участь у грі незаявленого футболіста Івана Калюжного олександрійцям зараховано технічну поразку 0:3. 

Після неї "Шахтар" набрав 37 очок та піднявся на друге місце. Стільки ж пунктів у "Кривбаса", який провів на дві гри більше. Лідирує з 38 балами "Дніпро-1". "Олександрія" має 17 очок та йде 11-ю.  


 
Теги:
Шахтар
УПЛ
Чемпіонат України
Олександрія
УАФ
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
3 березня, 2024 неділя
Польські фермери зрозуміли, що спецслужби РФ використовують їхній протест для розпалювання ворожнечі, - Мінекономіки
Лі Хуей
3 березня, 2024 неділя
Китай і РФ заявили про неможливість обговорення врегулювання ситуації в Україні без участі Москви
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 41.2
    Продаж 42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
4 березня
15:26
вибори до Держдуми
Росіяни пропонують "гумдопомогу" пенсіонерам на ТОТ за голоси на псевдовиборах президента РФ, - Спротив
15:20
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Інтерв’ю
Як російський автогаз потрапляє на український ринок. Пояснює Артем Куюн
15:03
на фото: руйнування
Торік для відбудови було використано 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів, - Шмигаль
15:02
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Ф'юрі відновив тренування та зізнався, що зробить у разі поразки від Усика
14:58
Володимир Зеленський
Рятувальна операція в Одесі та постачання зброї й боєприпасів у березні: Зеленський провів селектор
14:44
Олаф Шольц
"Не може бути мови": Шольц назвав ще одну причину не передавати Україні ракети Taurus
14:38
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль назвав умову продовження транзиту газу РФ
14:28
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу на Таврійському напрямку ЗСУ не допустили втрат позицій, на околицях Новомихайлівки ведуться бої
14:14
На фото: Вігго Мортенсен
Зірка "Володаря Перснів" Вігго Мортенсен зʼявився у футболці з тризубом на кінофестивалі в Глазго
14:05
Ольга Стефанішина
Стефанішина розповіла, коли буде представлена переговорна рамка про вступ України в ЄС
14:03
OPINION
Юрій Бутусов
Влада провалила будівництво оборонних споруд
14:00
Гора Етна, найактивніший вулкан Європи, Італія, 13 серпня 2023 р.
На Галапагоських островах розпочалося виверження вулкана
13:55
електроенергія
Розвідка Британії проаналізувала, як лютневі атаки РФ вплинули на роботу енергосистеми України
13:55
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль анонсував зменшення кількості міністерств на третину
13:37
Сергій Жадан
Жадан про Нацвідбір: "Краще витратити кошти на Євробачення, ніж ці кошти хтось украде"
13:34
хакер
Хакери з КНДР зламали дві південнокорейські компанії, аби викрасти технології з виробництва мікросхем
13:29
Холодна квартира
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на похолодання
13:26
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ через дефіцит кадрів влаштовує в адміністрації на ТОТ ветеранів війни проти України, - Спротив
13:13
Coca-Cola, Кока Кола
Мінфін пропонує запровадити акциз на газовану воду
13:01
СБУ оголосила підозру генералам РФ, які командували бомбардуванням житлових масивів у Бородянці
13:00
Денис Малюська
Не порушує прямо Конституцію: Малюська про можливість блокування банківських рахунків ухилянтів
12:30
На фото: білоруска Ірина Максимович
Учасницю "Міс Європа - 2024" з Білорусі після скандалу з українкою звільнили з роботи 
12:29
Анатолій Трубін (ліворуч), Порту - Бенфіка
Трубін з "Бенфікою" провалили матч із "Порту", українець пропустив 5 м'ячів
12:27
ДБР виявило схрон із боєприпасами, який окупанти залишили на Сумщині
12:27
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання на тлі зростання ядерної загрози з боку КНДР
12:23
Ексклюзив
Павло Розенко
Уряд почав скорочувати соціальні видатки: ексміністр соцполітики Розенко про зменшення індексації пенсій
12:14
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що території по обидва береги Дніпра – частина РФ, а Україна - це Росія
12:04
OPINION
Борис Бабін
Наша дипломатія: краще хоч якийсь посол, аніж ніякого
11:59
Експосол України в Казахстані Петро Врублевський
У Росії оголосили в розшук експосла України в Казахстані, який закликав вбивати якомога більше окупантів
11:42
Київ
Цьогорічна зима у Києві посіла третє місце в рейтингу найтепліших від 1881 року
11:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гучні заяви Макрона демонструють брак серйозності, а Зеленський думає, як мобілізувати більше військ на тлі наступу росіян. Акценти світових ЗМІ 4 березня
11:33
електроенергія
Україна запланувала рекордний обсяг експорту електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 4 березня
11:33
На фото: Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет у фінальній сцені "Титаніка"
Двері з фінальної сцени "Титаніка" виставили на аукціон за $40 тис.
11:26
ФСБ
"Пріоритет - підпілля": в окупований Джанкой прибули оперативні групи ФСБ, - партизани
11:07
Вартість Bitcoin сягнула дворічного максимуму та перевищила $64 тис.
11:04
Денис Малюська
"Нема куди людей дівати": Малюська назвав платні камери в СІЗО "шалено популярними"
10:58
Ексклюзив
Юлія Клименко
Це переписування суспільних відносин: нардепка Клименко щодо закону про мобілізацію
10:52
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 березня: скільки коштують долар та євро у банках
10:46
Намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ для ударів окупантів: мешканця Дніпра підозрюють у держзраді
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV