УПЛ: "Олександрії" зарахували технічну поразку в матчі з "Шахтарем"

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Відповідне рішення 4 березня ухвалив контрольно-дисциплінарний комітет УАФ. Він скасував результат матчу "Олександрія" - "Шахтар, який 26 лютого завершився внічию 0:0. Через участь у грі незаявленого футболіста Івана Калюжного олександрійцям зараховано технічну поразку 0:3.

Після неї "Шахтар" набрав 37 очок та піднявся на друге місце. Стільки ж пунктів у "Кривбаса", який провів на дві гри більше. Лідирує з 38 балами "Дніпро-1". "Олександрія" має 17 очок та йде 11-ю.