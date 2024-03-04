УПЛ: "Олександрії" зарахували технічну поразку в матчі з "Шахтарем"
"Олександрії" зарахували технічну поразку 0:3 від "Шахтаря" у матчі 18-го туру чемпіонату України через участь у грі незаявленого футболіста Івана Калюжного
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Відповідне рішення 4 березня ухвалив контрольно-дисциплінарний комітет УАФ. Він скасував результат матчу "Олександрія" - "Шахтар, який 26 лютого завершився внічию 0:0. Через участь у грі незаявленого футболіста Івана Калюжного олександрійцям зараховано технічну поразку 0:3.
Після неї "Шахтар" набрав 37 очок та піднявся на друге місце. Стільки ж пунктів у "Кривбаса", який провів на дві гри більше. Лідирує з 38 балами "Дніпро-1". "Олександрія" має 17 очок та йде 11-ю.
- 27 лютого стало відомо, що "Олександрія" випустила на матч із "Шахтарем" незаявленого футболіста.
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