"Шахтар" заплатив 2 млн євро за футболіста збірної Румунії
Донецький "Шахтар" завершив переговори щодо трансферу центрального захисника туніського "Сфаксьєна" Алаа Грама
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією Романо, "Шахтар" і "Сфаксьєн" домовились про трансфер Алаа Грама за 2 млн євро. В угоді також прописано, що українці заплатять туніському клубу 10% від наступного продажу футболіста.
22-річний Алаа Грам у своїй карʼєрі виступав лише за "Сфаксьєн". Всього за першу команду провів 98 матчів, забив 5 голів та віддав 1 асист. Грає на позиції центрбека, але також може зіграти у півзахисті.
В активі Грама 3 гри за збірну Тунісу.
- Півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова визнали найкращим футболістом, а тренера донеччан Маріно Пушича - найкращим тренером сезону 2023/24 в УПЛ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.99
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе