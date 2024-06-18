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Головна Футбол "Шахтар" заплатив 2 млн євро за футболіста збірної Румунії

"Шахтар" заплатив 2 млн євро за футболіста збірної Румунії

18 червня, 2024 вiвторок
19:57
Футбол Алаа Грам

Донецький "Шахтар" завершив переговори щодо трансферу центрального захисника туніського "Сфаксьєна" Алаа Грама

Зміст

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією Романо, "Шахтар" і "Сфаксьєн" домовились про трансфер Алаа Грама за 2 млн євро. В угоді також прописано, що українці заплатять туніському клубу 10% від наступного продажу футболіста.

22-річний Алаа Грам у своїй карʼєрі виступав лише за "Сфаксьєн". Всього за першу команду провів 98 матчів, забив 5 голів та віддав 1 асист. Грає на позиції центрбека, але також може зіграти у півзахисті.

В активі Грама 3 гри за збірну Тунісу.

  • Півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова визнали найкращим футболістом, а тренера донеччан Маріно Пушича - найкращим тренером сезону 2023/24 в УПЛ.
Теги:
Спорт
Шахтар
УПЛ
Чемпіонат України
Футбольні трансфери
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