Шевченко назвав завдання-мінімум для збірної України на Євро-2024
У пʼятницю, 14 червня, президент УАФ Андрій Шевченко поділився очікуваннями щодо виступу збірної України на Євро-2024
Про це повідомляє "UA-Футбол".
За словами Андрія Шевченка, завдання-мінімум для збірної України - вихід з групи.
"В Україні одна з наймолодших збірних серед усіх фіналістів Євро-2024. І хоча кожен із наших гравців має високу майстерність та унікальну індивідуальність, важливіше те, як ми покажемо себе як команда", - йдеться у заяві очільника УАФ.
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, а саме матч-відкриття, матчі збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного".
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