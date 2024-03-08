Шовковський назвав причини невдачі "Динамо" у матчі з аутсайдером УПЛ

Про це Шовковський розповів на післяматчевій пресконференції, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами тренера, кияни не змогли втримати перемогу над "Вересом" та пропустили на останніх секундах матчу з пенальті через нестачу мотивації.

"Неприємно втрачати очки на останніх секундах матчу. Сьогодні у наших гравців я побачив не таке бажання, на яке очікував. На жаль, ми не довели цю гру до перемоги, хоча і випустили наприкінці зустрічі захисників, адже розуміли, що суперник організує навалу на наші ворота, буде навантажувати нашу оборону. Мали спокійніше завершувати цю гру, але вже як є", - сказав Шовковський.

Він констатував, що "Динамо" у грі з клубом з Рівного не було схоже на себе.

"Ми маємо грати впевненіше. На початку другого тайму ми м’яч контролювали, потім чомусь подарували ініціативу супернику і дали можливість "Вересу" почувати себе більш розкуто. Хочу відверто сказати, що сьогодні ми не були схожими самі на себе, тому результат закономірний", - підсумував Шовковський.

"Динамо" зіграло з "Вересом" унічию 1:1, набрало 35 очок та залишилося у турнірній таблиці на четвертому місці. Киян випереджає "Дніпро-1", який має 38 балів, та "Шахтар" і "Кривбас", які набрали по 37 балів. "Верес" з 13 очками - 15-й. При цьому, динамівці та "гірники" мають по дві гри у запасі.