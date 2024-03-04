Син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що процедура одержання громадянства тривала менше двох місяців. Тепер залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства у ФІФА.

"Наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко розраховує на Шевченка-молодшого. Тренер бачить його на позиції вінгера", - йдеться у повідомленні.

Вже 20-26 березня має пройти еліт-раунд для збірної України. Перше тренування заплановане на 16 березня. За регламентом заявка має бути сформована за 2 тижні до старту турніру.

Також повідомляється, що український паспорт отримав і півзахисник "Бенфіки" Андре Вакулюк. Але його не викликали до збірної України U-17 на еліт-раунд за право поїхати на Євро U-17.