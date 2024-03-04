Син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство
17-річний Крістіан Шевченко, який грає за "Вортфорд", отримав український паспорт. Тепер син Андрія Шевченка може виступати за юнацькі збірні України
Про це повідомляє Sport.ua.
Зазначається, що процедура одержання громадянства тривала менше двох місяців. Тепер залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства у ФІФА.
"Наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко розраховує на Шевченка-молодшого. Тренер бачить його на позиції вінгера", - йдеться у повідомленні.
Вже 20-26 березня має пройти еліт-раунд для збірної України. Перше тренування заплановане на 16 березня. За регламентом заявка має бути сформована за 2 тижні до старту турніру.
Також повідомляється, що український паспорт отримав і півзахисник "Бенфіки" Андре Вакулюк. Але його не викликали до збірної України U-17 на еліт-раунд за право поїхати на Євро U-17.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.13 Купівля 38.13Продаж 38.65
- EUR Купівля 41.21Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе