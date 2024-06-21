Словаччина - Україна: де та коли дивитись матч Євро-2024
У п'ятницю, 21 червня, збірна України зустрічається зі Словаччиною у 2-му турі Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
Словаччина, навпроти, створила у 1-му турі сенсацію та переграла фаворита групи E - Бельгію - 1:0. Перемогу словакам приніс Іван Шранц.
Матч Словаччина – Україна пройде у Дюссельдорфі. Початок о 16:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Букмекери вважають, що явним фаворитом є збірна України. На перемогу нашої команди дають коефіцієнт 2,15. Можливість нічиї оцінюють у 3,30, виграш Словаччини - 3,70.
Євро-2024
Група E
2-й тур
21 червня
Словаччина - Україна
Дюссельдорф, "Меркур Шпіль-Арена"
Початок - 16:00
Пряма трансляція - Megogo та регіональні телеканали "Суспільного"
Ситуація в турнірній таблиці
За підсумками 1-го туру румуни набрали 3 очка та завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів очолили турнірну таблицю. Словаччина також має 3 бали та йде другою. Бельгія та Україна не заробили жодного пункту та займають третю та четверту позиції відповідно.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Фото: uefa.com
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