Словаччина - Україна: де та коли дивитись матч Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

Словаччина, навпроти, створила у 1-му турі сенсацію та переграла фаворита групи E - Бельгію - 1:0. Перемогу словакам приніс Іван Шранц.

Матч Словаччина – Україна пройде у Дюссельдорфі. Початок о 16:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Букмекери вважають, що явним фаворитом є збірна України. На перемогу нашої команди дають коефіцієнт 2,15. Можливість нічиї оцінюють у 3,30, виграш Словаччини - 3,70.

Євро-2024

Група E

2-й тур

21 червня

Словаччина - Україна

Дюссельдорф, "Меркур Шпіль-Арена"

Початок - 16:00

Пряма трансляція - Megogo та регіональні телеканали "Суспільного"

Ситуація в турнірній таблиці

За підсумками 1-го туру румуни набрали 3 очка та завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів очолили турнірну таблицю. Словаччина також має 3 бали та йде другою. Бельгія та Україна не заробили жодного пункту та займають третю та четверту позиції відповідно.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Фото: uefa.com