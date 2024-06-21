Словаччина - Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2024
У п'ятницю, 21 червня, збірна України зустрічається зі Словаччиною у 2-му турі Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок - 16:00
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
Словаччина, навпроти, створила у 1-му турі сенсацію та переграла фаворита групи E - Бельгію - 1:0. Перемогу словакам приніс Іван Шранц.
За підсумками 1-го туру румуни набрали 3 очка та завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів очолили турнірну таблицю. Словаччина також має 3 бали та йде другою. Бельгія та Україна не заробили жодного пункту та займають третю та четверту позиції відповідно.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024
2-й тур
Група E
Словаччина - Україна
21 червня, Дюссельдорф, "Меркур Шпіль-Арена"
Початок - 16:00
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