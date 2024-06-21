Словаччина - Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, збірна України зустрічається зі Словаччиною у 2-му турі Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок - 16:00

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

Словаччина, навпроти, створила у 1-му турі сенсацію та переграла фаворита групи E - Бельгію - 1:0. Перемогу словакам приніс Іван Шранц.

За підсумками 1-го туру румуни набрали 3 очка та завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів очолили турнірну таблицю. Словаччина також має 3 бали та йде другою. Бельгія та Україна не заробили жодного пункту та займають третю та четверту позиції відповідно.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024

2-й тур

Група E

Словаччина - Україна

21 червня, Дюссельдорф, "Меркур Шпіль-Арена"

Початок - 16:00