Стало відомо, де Україна прийматиме Францію на старті відбору ЧС-2026

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Команда Сергія Реброва прийматиме Францію у номінально домашній грі 5 вересня у Вроцлаві на Tarczynski Arena. Стадіон вміщує 45 105 глядачів, на ньому грає клуб "Шльонськ".

Також суперниками збірної України по групі D є Азербайджан та Ісландія. Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими зіграють в стикових матчах.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.