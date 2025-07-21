Стало відомо, де Україна прийматиме Францію на старті відбору ЧС-2026
Збірна України з футболу проведе стартовий матч кваліфікації чемпіонату світу - 2026 проти Франції у польському місті Вроцлав
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Команда Сергія Реброва прийматиме Францію у номінально домашній грі 5 вересня у Вроцлаві на Tarczynski Arena. Стадіон вміщує 45 105 глядачів, на ньому грає клуб "Шльонськ".
Також суперниками збірної України по групі D є Азербайджан та Ісландія. Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими зіграють в стикових матчах.
Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
- У липневому рейтингу національних команд збірна України опустилася на 26-те місце
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