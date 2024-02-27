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Головна Футбол Тренер "Жирони" назвав завдання команди Циганкова та Довбика на сезон

Тренер "Жирони" назвав завдання команди Циганкова та Довбика на сезон

27 лютого, 2024 вiвторок
14:18
Футбол Віктор Циганков (ліворуч) та Артем Довбик (праворуч), Реал - Жирона

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес заявив, що завданням на сезон команди, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, є вихід до Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Marca

За словами Мічела, для "Жирони" було важливо перемогти "Райо Вальєкано" та перервати триматчеву безвиграшну серію. 

"Команді потрібно було виграти після трьох матчів без перемог. Ми знову виграли та стали найрезультативнішою командою в сезоні Ла Ліги. Ми хочемо залишатися собою до кінця", - сказав Мічел. 

Він назвав завданням "Жирони" у сезоні фінішувати не нижче четвертого місця, що дозволить кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. 

"Відрив від п'ятого  місця складає 10 очок, але ще багато чого потрібно зробити. Ми повинні продовжувати працювати на сто відсотків, щоб здійснити мрію про Лігу чемпіонів", - підсумував Мічел. 

26 лютого "Жирона" перемогла "Райо Вальєкано" з рахунком 3:0, один з голів забив Віктор Циганков. Каталонці мають 59 очок та займають в Ла Лізі друге місце. Лідирує з 65 пунктами "Реал". "Барселона" має 57 балів та йде третьою, далі розташувалися "Атлетико", який  набрав 52 очка та "Атлетик" - 49. 

Теги:
Спорт
Реал
Віктор Циганков
Артем Довбик
Ла Ліга
Жирона
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