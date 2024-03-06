Тренеру "Реалу" Анчелотті загрожує майже 5 років в'язниці
Головному тренеру мадридського "Реала" Карло Анчелотті загрожує 4 роки та 9 місяців ув'язнення
Про це повідомляє Relevo.
В Іспанії прокуратура вимагає посадити Карла Анчелотті на 4 роки 9 місяців. Італійського тренера звинувачують в тому, що у 2014-2015 роках він не заплатив податків на суму понад 1 млн євро.
Анчелотті нібито вказав свій статус резидента Іспанії та заявив, що він проживає в Мадриді, проте у податкових деклараціях фіксував тільки особисту винагороду за роботу, отриману від "Реала". Буцімто тренер не вказав доходи від використання своїх іміджевих прав, які він передав третім особам.
64-річний Карло Анчелотті тренував "Реал" з 2013 по 2015 рік. У 2021 році італієць повернувся у команду.
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