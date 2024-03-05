Головний конкурент Луніна повернувся до командних тренувань з "Реалом"

Про це повідомляє Madrid Universal.

За інформацією джерела, сьогодні, 5 березня, бельгійського воротаря Тібо Куртуа помітили на командному тренуванні в основній групі "Реала".

У серпні 2023 року 31-річний голкіпер отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.

Раніше італійський тренер Карло Анчелотті анонсував ймовірне повернення Куртуа у матчі "Реалу" з "Мальоркою" у 31-му турі Ла Ліги, яка відбудеться 14 квітня.