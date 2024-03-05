Головний конкурент Луніна повернувся до командних тренувань з "Реалом"
Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа повернувся до тренувань з командою
Про це повідомляє Madrid Universal.
За інформацією джерела, сьогодні, 5 березня, бельгійського воротаря Тібо Куртуа помітили на командному тренуванні в основній групі "Реала".
У серпні 2023 року 31-річний голкіпер отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.
Раніше італійський тренер Карло Анчелотті анонсував ймовірне повернення Куртуа у матчі "Реалу" з "Мальоркою" у 31-му турі Ла Ліги, яка відбудеться 14 квітня.
- Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 19 матчів за "Реал". Українець пропустив 14 голів та у 9 іграх залишив свої ворота недоторканими.
- 14 лютого Андрія Луніна визнали найкращим футболістом матчу Ліги чемпіонів проти "Лейпцига".
- 28 лютого повідомлялось, що Лунін і "Реал" домовились розпочати перемовини щодо нового контракту.
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