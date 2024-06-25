Циганков прийняв доленосне рішення щодо свого клубного майбутнього

Про це повідомляє "Футбол 24".

За інформацією джерела, Віктор Циганков задоволений життям в Іспанії і не хоче міняти команду. Йому подобається ставлення до нього у "Жироні", робота з тренером, а також можливість грати в Лізі чемпіонів.

26-річний Циганков вже прийняв рішення підписати новий контракт зі "Жироною". Планується, що про все домовляться після Євро-2024.