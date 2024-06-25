Циганков прийняв доленосне рішення щодо свого клубного майбутнього
Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков продовжить контракт з іспанським клубом
Про це повідомляє "Футбол 24".
За інформацією джерела, Віктор Циганков задоволений життям в Іспанії і не хоче міняти команду. Йому подобається ставлення до нього у "Жироні", робота з тренером, а також можливість грати в Лізі чемпіонів.
26-річний Циганков вже прийняв рішення підписати новий контракт зі "Жироною". Планується, що про все домовляться після Євро-2024.
- На рахунку Віктора Циганкова 30 поєдинків, 8 голів і 7 асистів у минулому сезоні. Transfermarkt оцінює українського вінгера у 30 млн євро.
- Зараз Циганков перебуває разом зі збірною України на Євро-2024. Півзахисник ризикує пропустити наступний матч проти Бельгії.
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