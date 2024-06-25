Мудрик і Циганков ризикують пропустити вирішальний матч України на Євро-2024

Про це повідомляє кореспондентка Tribuna.com Ірина Козюпа.

За інформацією джерела, основні вінгери збірної України Михайло Мудрик та Віктор Циганков були відсутні на відкритому тренуванні національної команди.

На передматчевій пресконференції Сергій Ребров заявив, що Циганков продовжує відновлення. Проте нічого не казав про Мудрика.

"Завжди є якісь пошкодження, адже ці матчі дуже виснажливі. У грі зі Словаччиною вся команда набігала на 10 кілометрів більше, ніж із Румунією. Це дуже важливий фактор. Є мікропошкодження, є гравці, які сьогодні можуть не тренуватися. Але я впевнений, що завтра всі будуть готові", - сказав головний тренер збірної України.

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина. Початок - 19:00.

Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.