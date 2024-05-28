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У Ла Лізі може зʼявитись ще один український футболіст

28 травня, 2024 вiвторок
23:09
Футбол Костянтин Вівчаренко, Динамо, УПЛ

Захисник київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко зацікавив іспанський "Еспаньйол"

Зміст

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, спортивний директор іспанського "Еспаньйола" Фран Гарагарса є давнім шанувальником Костянтина Вівчаренка.

Гарагарса стежив за українцем ще під час своєї роботи в "Ейбарі" і намагався підписати Вівчаренка минулого літа, але угоди щодо трансферу не було досягнуто.

Ринкова вартість 21-річного Вівчаренка - 1,5 млн євро. Вимоги київського "Динамо" поки не повідомляють.

На рахунку лівого захисника 15 матчів і 2 асисти у цьому сезоні УПЛ.

  • "Еспаньйол" зіграє в матчах плей-оф за вихід у Ла Лігу, де вже грають українці Андрій Лунін, Артем Довбик, Віктор Циганков та Роман Яремчук.
Теги:
Спорт
Динамо Київ
УПЛ
Чемпіонат України
Футбольні трансфери
Ла Ліга
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