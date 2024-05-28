У Ла Лізі може зʼявитись ще один український футболіст

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, спортивний директор іспанського "Еспаньйола" Фран Гарагарса є давнім шанувальником Костянтина Вівчаренка.

Гарагарса стежив за українцем ще під час своєї роботи в "Ейбарі" і намагався підписати Вівчаренка минулого літа, але угоди щодо трансферу не було досягнуто.

Ринкова вартість 21-річного Вівчаренка - 1,5 млн євро. Вимоги київського "Динамо" поки не повідомляють.

На рахунку лівого захисника 15 матчів і 2 асисти у цьому сезоні УПЛ.