У Ла Лізі може зʼявитись ще один український футболіст
Захисник київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко зацікавив іспанський "Еспаньйол"
Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, спортивний директор іспанського "Еспаньйола" Фран Гарагарса є давнім шанувальником Костянтина Вівчаренка.
Гарагарса стежив за українцем ще під час своєї роботи в "Ейбарі" і намагався підписати Вівчаренка минулого літа, але угоди щодо трансферу не було досягнуто.
Ринкова вартість 21-річного Вівчаренка - 1,5 млн євро. Вимоги київського "Динамо" поки не повідомляють.
На рахунку лівого захисника 15 матчів і 2 асисти у цьому сезоні УПЛ.
- "Еспаньйол" зіграє в матчах плей-оф за вихід у Ла Лігу, де вже грають українці Андрій Лунін, Артем Довбик, Віктор Циганков та Роман Яремчук.
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