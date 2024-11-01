У Луніна зʼявився шанс зіграти за "Реал" проти "Мілана"

Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".

Тібо Куртуа поки не розпочав тренування в загальній групі, він тренується індивідуально. За інформацією Marca, очікується, що бельгійський воротар пропустить матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Мілана", який пройде 5 листопада.

Найімовірніше, у матчі з "Міланом" зіграє українець Андрій Лунін, який є дублером бельгійського воротаря.

Хто такий Андрій Лунін

25-річний Лунін переїхав до Мадрида у 2018 році з луганської "Зорі". За час виступів в іспанському клубі він здобув 10 титулів - двічі вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та по одному разу - клубний ЧС і Кубок Іспанії.

У цьому сезоні Лунін зіграв 4 матчі, поки Тібо Куртуа був травмований.