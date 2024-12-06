"У нас необмежений бюджет": у США заговорили про возз'єднання культового тріо Мессі, Неймара та Суареса

Про це повідомляє американський журналіст Бен Джейкобс.

За словами Хорхе Маса, він хотів би він бачити у клубі возз'єднання тріо Ліонеля Мессі, Неймара та Луїса Суареса, які грали разом у "Барселоні".

"У нас необмежений бюджет. Ми амбіційні. Якщо у нас колись буде шанс залучити гравця такого рівня, як Неймар, то ми не вагатимемося", – сказав співвласник "Інтер Маямі".

Зараз 32-річний Неймар виступає за саудівський "Аль-Хіляль". У цьому сезоні бразилець відіграв 2 матчі, а минулий рік пропустив через травму.

Чинний контракт Неймара розрахований до 30 червня 2025 року.