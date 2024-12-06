"У нас необмежений бюджет": у США заговорили про возз'єднання культового тріо Мессі, Неймара та Суареса
Співвласник американського "Інтер Маямі" Хорхе Мас відповів, що у клуба є бюджет, щоб запросити бразильця Неймара
Про це повідомляє американський журналіст Бен Джейкобс.
За словами Хорхе Маса, він хотів би він бачити у клубі возз'єднання тріо Ліонеля Мессі, Неймара та Луїса Суареса, які грали разом у "Барселоні".
"У нас необмежений бюджет. Ми амбіційні. Якщо у нас колись буде шанс залучити гравця такого рівня, як Неймар, то ми не вагатимемося", – сказав співвласник "Інтер Маямі".
Зараз 32-річний Неймар виступає за саудівський "Аль-Хіляль". У цьому сезоні бразилець відіграв 2 матчі, а минулий рік пропустив через травму.
Чинний контракт Неймара розрахований до 30 червня 2025 року.
- З літа 2023 року Мессі виступає в США за "Інтер Маямі", його контракт розрахований до кінця грудня 2025 року. У американському клубі також грає уругваєць Луїс Суарес.
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