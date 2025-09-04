Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Футбол У соцмережах новачка "Динамо" Бленуце знайшли проросійський контент. Клуб і футболіст вийшли з заявами

У соцмережах новачка "Динамо" Бленуце знайшли проросійський контент. Клуб і футболіст вийшли з заявами

Влад Дідусь
4 вересня, 2025 четвер
16:22
Футбол Владіслав Бленуцe

Київське "Динамо" пояснило ситуацію із румунським форвардом Владіславом Бленуце, у соцмережах якого знайшли проросійський контент

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

В українському клубі зазначили, що трансфер відбувся в останні години літнього трансферного вікна. Під час перемовин Владіслав Бленуце підтвердив підтримку України та бажання грати за "Динамо". У киян не було сумнівів щодо позиції футболіста.

"Як тільки стало відомо про певний неприйнятний контент у соцмережах, повʼязаний із футболістом, клуб провів перевірку та нові перемовини із гравцем. Він підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки. Владіслав тепер не на словах розуміє справжню ситуацію, займає цілковито проукраїнську позицію та пишається можливістю грати в Україні.", - йдеться у заяві.

У "Динамо" наголошують, що не допустять компромісів у питаннях патріотизму та ставлення гравців до війни. У разі відхилення від цієї позиції співпрацю з футболістами буде негайно припинено.

В офіційному Telegram-каналі вже опублікували коротке звернення Бленуце до фанатів.

"Дорогі українці й українки! Я пишаюсь, що гратиму в Україні за елітний клуб "Динамо" Київ. Слава Героям! Слава Україні! Україна переможе", - сказав футболіст.

У "Динамо" також анонсували, що 5 вересня клуб опублікує інтервʼю з футболістом, де він відповість на всі запитання.

Що передувало

Telegram-канал "Брутальний футбол" опублікував скриншоти зі сторінки Владіслава Бленуце у Tik Tok. Зʼясувалось, що футболіст репостив проросійський контент, зокрема відео з виступами російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Як пише "Чемпіон", на сторінці дружини футболіста були репости з виступами російського диктатора Володимира Путіна.

Владіслав Бленуце. Що відомо

У середу, 3 вересня, київське "Динамо" оголосило про трансфер 23-річного Владіслава Бленуце з румунської "Крайови". Перехід обійшовся українцям у понад 2,5 млн євро. Румунський нападник підписав угоду на 5 років.

У сезоні 2024/2025 на правах оренди виступав за "Університатю Клуж", де провів 37 матчів та відзначився 12 голами.

На міжнародному рівні виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови. У 2023 році почав представляти Румунію, де вже провів низку матчів за команди U20 та U21.

