УЄФА обрав господаря фіналу Ліги чемпіонів - 2026

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На засіданні виконкому УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) у Дубліні обрали господарів фіналів єврокубків кількох наступних сезонів.

У Лізі чемпіонів фінал 2025/26 віддали Будапешту, а рішення щодо вирішального матчу ЛЧ 2026/27 відклали до вересня, коли надійде відповідь Федерацій футболу Італії щодо реконструкції стадіону "Сан Сіро" у Мілані, на якому має відбутися гра.

У Лізі Європи фінал у 2026 році пройде в Стамбулі, а у 2027-му - у Франкфурті. Стамбул прийматиме вирішальні єврокубкові матчі два роки поспіль - у 2027 році там також проведуть фінал Ліги конференцій. У 2026-му трофей третього за статусом єврокубкового турніру розіграють у Лейпцигу.