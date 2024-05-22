УЄФА обрав господаря фіналу Ліги чемпіонів - 2026
Фінал Ліги чемпіонів у 2026 році відбудеться в Будапешті, а Стамбулу віддали одразу два вирішальні матчі: Ліги Європи - 2026 та Ліги конференцій - 2027
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
На засіданні виконкому УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) у Дубліні обрали господарів фіналів єврокубків кількох наступних сезонів.
У Лізі чемпіонів фінал 2025/26 віддали Будапешту, а рішення щодо вирішального матчу ЛЧ 2026/27 відклали до вересня, коли надійде відповідь Федерацій футболу Італії щодо реконструкції стадіону "Сан Сіро" у Мілані, на якому має відбутися гра.
У Лізі Європи фінал у 2026 році пройде в Стамбулі, а у 2027-му - у Франкфурті. Стамбул прийматиме вирішальні єврокубкові матчі два роки поспіль - у 2027 році там також проведуть фінал Ліги конференцій. У 2026-му трофей третього за статусом єврокубкового турніру розіграють у Лейпцигу.
- 22 травня у Дубліні у фіналі Ліги Європи зіграють італійська "Аталанта" та німецький "Баєр".
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