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УЄФА обрав господаря фіналу Ліги чемпіонів - 2026

22 травня, 2024 середа
19:53
Футбол Ілкай Гюндоган (в центрі), Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів у 2026 році відбудеться в Будапешті, а Стамбулу віддали одразу два вирішальні матчі: Ліги Європи - 2026 та Ліги конференцій - 2027

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Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.  

На засіданні виконкому УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) у Дубліні обрали господарів фіналів єврокубків кількох наступних сезонів. 

У Лізі чемпіонів фінал 2025/26 віддали Будапешту, а рішення щодо вирішального матчу ЛЧ 2026/27 відклали до вересня, коли надійде відповідь Федерацій футболу Італії щодо реконструкції стадіону "Сан Сіро" у Мілані, на якому має відбутися гра. 

У Лізі Європи фінал у 2026 році пройде в Стамбулі, а у 2027-му - у Франкфурті. Стамбул прийматиме вирішальні єврокубкові матчі два роки поспіль - у 2027 році там також проведуть фінал Ліги конференцій. У 2026-му трофей третього за статусом єврокубкового турніру розіграють у Лейпцигу. 

Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Ліга Європи
єврокубки
УЄФА
Ліга конференцій
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