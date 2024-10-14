Україна - Чехія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
У понеділок, 14 жовтня, збірна України зустрічається у Вроцлаві з Чехією у 4-му турі Ліги націй. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - о 21:45
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.
Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.
Ліга націй
Ліга B. Група 1
14 жовтня
Україна - Чехія
Вроцлав, Польща, Tarczynski Arena
Початок - 21:45
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