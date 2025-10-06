Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу молодіжного ЧС з футболу
Молодіжна збірна України з футболу зіграє проти Іспанії U20 в 1/8 фіналу ЧС
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Україна U20 вийшла у плейоф молодіжного чемпіонату світу з футболу з першого місця. На груповому етапі наша команда переграла одноліток з Парагваю (2:1) і Південної Кореї (2:1) й зіграла внічию з Панамою (1:1).
В 1/8 фіналу ЧС українська молодіжка зіграє проти Іспанії, яка у своїй групі фінішувала третьою.
У разі виграшу над Іспанією Україна у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари Колумбія - Південна Африка.
- Матч Україна U20 - Іспанія U20 пройде у вівторок, 7 жовтня. Початок о 22:30.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.57
- EUR Купівля 48.17Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе