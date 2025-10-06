Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу молодіжного ЧС з футболу

Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу молодіжного ЧС з футболу

Влад Дідусь
6 жовтня, 2025 понедiлок
09:50
Футбол молодіжна збірна України, Україна U20

Молодіжна збірна України з футболу зіграє проти Іспанії U20 в 1/8 фіналу ЧС

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Україна U20 вийшла у плейоф молодіжного чемпіонату світу з футболу з першого місця. На груповому етапі наша команда переграла одноліток з Парагваю (2:1) і Південної Кореї (2:1) й зіграла внічию з Панамою (1:1).

В 1/8 фіналу ЧС українська молодіжка зіграє проти Іспанії, яка у своїй групі фінішувала третьою.

У разі виграшу над Іспанією Україна у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари Колумбія - Південна Африка.

  • Матч Україна U20 - Іспанія U20 пройде у вівторок, 7 жовтня. Початок о 22:30.
