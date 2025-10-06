Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу молодіжного ЧС з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Україна U20 вийшла у плейоф молодіжного чемпіонату світу з футболу з першого місця. На груповому етапі наша команда переграла одноліток з Парагваю (2:1) і Південної Кореї (2:1) й зіграла внічию з Панамою (1:1).

В 1/8 фіналу ЧС українська молодіжка зіграє проти Іспанії, яка у своїй групі фінішувала третьою.

У разі виграшу над Іспанією Україна у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари Колумбія - Південна Африка.