Україна обіграла в товариському матчі олімпійську збірну Марокко
У п'ятницю, 22 березня, молодіжна збірна України перемогла олімпійську збірну Марокко в товариському матчі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою збірної України U21 з перевагою в один м'яч. Єдиний гол у ворота олімпійської збірної Марокко на 19-й хвилині забив Олег Очеретько.
26 березня молодіжна збірна України проведе матч кваліфікації на ЧЄ проти однолітків з Азербайджану.
Товариський матч
22 березня
Україна U21 - Азербайджан U23 1:0
Гол: Очеретько, 19
- 20 березня у Парижі відбулося жеребкування футбольного турніру Олімпіади-2024, на якому вперше зіграє збірна України.
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