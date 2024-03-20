Збірна України з футболу зіграє з Аргентиною на Олімпіаді-2024. Результати жеребкування

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Під час жеребкування у столиці Франції українці потрапила до четвертого кошика, де разом з ними опинилися Домініканська Республіка, Ізраїль та переможець міжконтинентального плей-офф, який визначиться пізніше.

Усі кошики виглядали наступним чином:

Кошик 1: Франція, Аргентина, дві команди Азійської конфедерації

Кошик 2: Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко

Кошик 3: США, Єгипет, команда Азійської конфедерації, Малі

Кошик 4: Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, переможець міжконтинентального плей-оф

У підсумку в суперники збірної України дісталися Аргентина, Марокко та команда з Азії, яка визначиться за підсумками кваліфікації пізніше.

Олімпіада-2024

Футбол. Чоловіки

Результати жеребкування

Група A: Франція, Нова Зеландія, США, переможець міжконтинентального плей-офф Азія - Африка

Група B: Аргентина, Марокко, команда з Азії 3, Україна

Група C: команда з Азії 2, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка

Група D: команда з Азії 1, Парагвай, Малі, Ізраїль

Календар матчів збірної України на Олімпіаді-2024

Збірна України розпочне виступи на Олімпіаді ще до церемонії відкриття - 24 липня грою проти представника Азії. 27 липня команда Ротаня зустрінеться з Марокко. З Аргентиною українці зіграють 30 липня

Розклад матчів збірної України на Олімпіаді-2024

24 липня, середа. 16:00. Україна – Азія 3

27 липня, субота. 16:00. Україна – Марокко

30 липня, вівторок. 18:00. Україна – Аргентина

Що відомо про футбольний турнір Олімпіади-2024

Україна виступить у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона гратиме під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому наша команда отримала путівку на Ігри-2024.

На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.

Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.