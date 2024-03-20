Збірна України з футболу зіграє з Аргентиною на Олімпіаді-2024. Результати жеребкування
20 березня у Парижі відбулося жеребкування футбольного турніру Олімпіади-2024, на якому вперше зіграє збірна України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Під час жеребкування у столиці Франції українці потрапила до четвертого кошика, де разом з ними опинилися Домініканська Республіка, Ізраїль та переможець міжконтинентального плей-офф, який визначиться пізніше.
Усі кошики виглядали наступним чином:
Кошик 1: Франція, Аргентина, дві команди Азійської конфедерації
Кошик 2: Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко
Кошик 3: США, Єгипет, команда Азійської конфедерації, Малі
Кошик 4: Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, переможець міжконтинентального плей-оф
У підсумку в суперники збірної України дісталися Аргентина, Марокко та команда з Азії, яка визначиться за підсумками кваліфікації пізніше.
Олімпіада-2024
Футбол. Чоловіки
Результати жеребкування
Група A: Франція, Нова Зеландія, США, переможець міжконтинентального плей-офф Азія - Африка
Група B: Аргентина, Марокко, команда з Азії 3, Україна
Група C: команда з Азії 2, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка
Група D: команда з Азії 1, Парагвай, Малі, Ізраїль
Календар матчів збірної України на Олімпіаді-2024
Збірна України розпочне виступи на Олімпіаді ще до церемонії відкриття - 24 липня грою проти представника Азії. 27 липня команда Ротаня зустрінеться з Марокко. З Аргентиною українці зіграють 30 липня
Розклад матчів збірної України на Олімпіаді-2024
24 липня, середа. 16:00. Україна – Азія 3
27 липня, субота. 16:00. Україна – Марокко
30 липня, вівторок. 18:00. Україна – Аргентина
Що відомо про футбольний турнір Олімпіади-2024
Україна виступить у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона гратиме під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому наша команда отримала путівку на Ігри-2024.
На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.
Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.23Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе