Україна програла Аргентині та вилетіла з футбольного турніру на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Україна - Аргентина закінчився поразкою українських футболістів з рахунком 0:2. Тьяго Альмада та Клаудіо Ечеверрі відзначились голами у ворота нашої команди.

Для українських футболістів Олімпіада-2024 завершена. У 1-му турі наші гравці поступились Іраку (1:2), а в наступному матчі переграли Марокко (2:1).

Трьох очок не вистачило, щоб наша команда вийшла зі своєї групи. У чвертьфіналі Ігор зіграють аргентинці та марокканці, які набрали по 6 балів.

Олімпіада-2024

Футбол, 3-й тур

30 липня

Україна - Аргентина 0:2

Голи: Альмада, 47, Ечеверрі, 90+1

Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі

Україна виступила на футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі команда грала під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому вона отримала путівку на Ігри-2024.

Напередодні українські та іноземні клуби відмовилися відпустити більшість лідерів тієї команди на олімпійський турнір, тому збірна поїхала до Франції в суттєво ослабленому складі.

На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.

Ігри-2024 в Парижі проходять з 26 липня до 11 серпня.