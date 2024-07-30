Україна програла Аргентині та вилетіла з футбольного турніру на Олімпіаді-2024
У 3-му турі групового раунду футбольного турніру Олімпіади-2024 збірна України поступилась Аргентині
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Україна - Аргентина закінчився поразкою українських футболістів з рахунком 0:2. Тьяго Альмада та Клаудіо Ечеверрі відзначились голами у ворота нашої команди.
Для українських футболістів Олімпіада-2024 завершена. У 1-му турі наші гравці поступились Іраку (1:2), а в наступному матчі переграли Марокко (2:1).
Трьох очок не вистачило, щоб наша команда вийшла зі своєї групи. У чвертьфіналі Ігор зіграють аргентинці та марокканці, які набрали по 6 балів.
Олімпіада-2024
Футбол, 3-й тур
30 липня
Україна - Аргентина 0:2
Голи: Альмада, 47, Ечеверрі, 90+1
Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі
Україна виступила на футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі команда грала під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому вона отримала путівку на Ігри-2024.
Напередодні українські та іноземні клуби відмовилися відпустити більшість лідерів тієї команди на олімпійський турнір, тому збірна поїхала до Франції в суттєво ослабленому складі.
На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.
Ігри-2024 в Парижі проходять з 26 липня до 11 серпня.
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