Україна програла Франції у півфіналі Євро U19
У четвер, 25 липня, юнацька збірна України з рахунком 1:0 поступилася Франції у півфіналі на чемпіонаті Європи з футболу U19
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матч відбувся на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Гра розпочалася о 21:00 за київським часом.
Юнацький ЧЄ з футболу
Півфінал
25 липня
Франція U19 – Україна U19 1:0
Гол: Атангана, 61.
Стартові склади:
Франція U-19: Бенгі – Сумаоро, Жаке, Гоміс, Кюмбеді – Бенама, Маюлю, Атангана – Буабре, Нгура, Мішаль.
Запасні: Мірбаш, Баоя, Сарр, Аїкі, Зідан, Гоміс, Амугу, Крупі.
Україна U-19: Крапивцов – Огарков, Михавко, Єрмачков, Гусєв – Мельниченко – Гаджиєв, Кревсун, Цуканов, Синчук – Богданов.
Запасні: Бакус, Дрозд, Дігтярь, Обіная, Шевченко, Тутєров.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.59
- EUR Купівля 44.52Продаж 45.27
- Актуальне
- Важливе