Україна зіграла внічию з Німеччиною в рамках підготовки до Євро-2024
3 червня збірна України зіграла перший з трьох товариських матчів перед початком чемпіонату Європи. Збірна розписала нульову нічию з господарями Євро - Німеччиною
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Про всі події матчу можна прочитати в нашому онлайні.
Україна у ході підготовки до Євро-2024 також зіграє 7 червня у Варшаві з Польщею та 11 червня у Кишиневі з Молдовою.
У фінальній частині ЧЄ команда Сергія Реброва потрапила до однієї групи з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Німеччина зіграє з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією.
Товариський матч
3 червня
Німеччина - Україна 0:0
Німеччина: Ноєр, Андріх, Антон, Та, Міттельштадт, Гросс, Кімміх, Гюндоган, Вірц, Мусіала, Гаверц.
Україна: Трубін, Конопля (Тимчик,80), Матвієнко, Сваток, Забарний, Зінченко, Степаненко (Бражко, 64), Шапаренко (Судаков, 73), Мудрик (Зубков, 64), Циганков (Ярмоленко, 64), Яремчук (Довбик, 73).
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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