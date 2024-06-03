Україна зіграла внічию з Німеччиною в рамках підготовки до Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

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Україна у ході підготовки до Євро-2024 також зіграє 7 червня у Варшаві з Польщею та 11 червня у Кишиневі з Молдовою.

У фінальній частині ЧЄ команда Сергія Реброва потрапила до однієї групи з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Німеччина зіграє з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією.

Товариський матч

3 червня

Німеччина - Україна 0:0

Німеччина: Ноєр, Андріх, Антон, Та, Міттельштадт, Гросс, Кімміх, Гюндоган, Вірц, Мусіала, Гаверц.

Україна: Трубін, Конопля (Тимчик,80), Матвієнко, Сваток, Забарний, Зінченко, Степаненко (Бражко, 64), Шапаренко (Судаков, 73), Мудрик (Зубков, 64), Циганков (Ярмоленко, 64), Яремчук (Довбик, 73).