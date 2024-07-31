Українець став найкращим воротарем юнацького ЧЄ з футболу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

УЄФА презентував символічну збірну найкращих футболістів Євро-2024 серед гравців до 19 років. Місце в одинадцятці кращих знайшлось і для українця.

У символічну збірну потрапив голкіпер збірної України U19 Владислав Крапивцов, який провів на Євро 4 матчі (прим. - 2 "сухих").

Як Україна виступила ЧЄ

У четвер, 25 липня, юнацька збірна України з рахунком 0:1 поступилася Франції у півфіналі на чемпіонаті Європи з футболу U19.

На шляху до півфіналу наша команда змогла посісти друге місце у групі з Італією, Норвегією та Північною Ірландією.

Збірна України також кваліфікувались на ЧС-2025 (U20).