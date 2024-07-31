Українець став найкращим воротарем юнацького ЧЄ з футболу
Голкіпер Владислав Крапивцов увійшов до символічної збірної Євро-2024 (U19)
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
УЄФА презентував символічну збірну найкращих футболістів Євро-2024 серед гравців до 19 років. Місце в одинадцятці кращих знайшлось і для українця.
У символічну збірну потрапив голкіпер збірної України U19 Владислав Крапивцов, який провів на Євро 4 матчі (прим. - 2 "сухих").
Як Україна виступила ЧЄ
У четвер, 25 липня, юнацька збірна України з рахунком 0:1 поступилася Франції у півфіналі на чемпіонаті Європи з футболу U19.
На шляху до півфіналу наша команда змогла посісти друге місце у групі з Італією, Норвегією та Північною Ірландією.
Збірна України також кваліфікувались на ЧС-2025 (U20).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.86 Купівля 40.86Продаж 41.35
- EUR Купівля 44.19Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе