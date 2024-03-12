Українець Циганков потрапив у збірну найкращих футболістів туру Ла Ліги

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У символічній збірній найкращих футболістів 28-го туру Ла Ліги знайшлось місце для вінгера "Жирони" Віктора Циганков. Українця нагородили оцінкою 8,1.

У матчі з "Осасуною" (2:0) Циганков зіграв 64 хвилини та був замінений через пошкодження. На 13-й хвилині українець віддав асист.

Загалом у цьому сезоні Віктор Циганков відзначився 6 голами та 4 асистами у 27 матчах за "Жирону".

Фото: SofaScore