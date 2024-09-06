Українська молодіжка перемогла Сербію у відборі на Євро-2025

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч закінчився перемогою української команди з рахунком 2:1. Голи Назарія Волошина та Єгора Ярмолюка принесли нашій команді перемогу.

У таблиці групи F наша команда впевнено лідирує. Українські футболісти здобули 7 перемог у 7 матчах - 21 набраний бал. Слідом за Україною йде Англія, яка завоювала 18 очок. Сербія - третя - 10 очок. Люксембург, Північна Ірландія та Азербайджан вже не мають шансів вийти на чемпіонат Європи.

До фінальної частини Євро-2025 напряму вийдуть переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на ЧЄ у стикових матчах.

Євро-2025 (U-21)

Кваліфікаційний турнір. Група F

6 вересня

Україна (U-21) — Сербія (U-21) 2:1

Голи: Волошин, 34, Ярмолюк, 58 (пен.) — Баждар, 7

Україна (U-21): Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Крупський (Роман, 77), Ярмолюк (Яцик, 59), Рубчинський (Федор, 77), Очеретько, Н. Волошин (Мельниченко, 77), Краснопір, Квасниця (Брагару, 59)