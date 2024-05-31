Українця визнали найдорожчим голкіпером світу
Організація CIES Football Observatory презентувала рейтинг найдорожчих голкіперів світу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перше місце у цьому рейтингу найдорожчих воротарів світу, за версією CIES Football Observatory, розділили Ґреґор Кобель ("Боруссія" Дортмунд) та Анатолій Трубін ("Бенфіка"). Швейцарця і українця оцінили у 66 млн євро.
На третій позиції голкіпер "Порту" Діогу Кошта, який коштує 56 млн євро. Восьмим найдорожчим воротарем світу визнали українця Андрія Луніна ("Реал") - 39 млн.
- Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Дортмунда.
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