Українця визнали найдорожчим голкіпером світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перше місце у цьому рейтингу найдорожчих воротарів світу, за версією CIES Football Observatory, розділили Ґреґор Кобель ("Боруссія" Дортмунд) та Анатолій Трубін ("Бенфіка"). Швейцарця і українця оцінили у 66 млн євро.

На третій позиції голкіпер "Порту" Діогу Кошта, який коштує 56 млн євро. Восьмим найдорожчим воротарем світу визнали українця Андрія Луніна ("Реал") - 39 млн.