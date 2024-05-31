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Українця визнали найдорожчим голкіпером світу

31 травня, 2024 п'ятниця
17:42
Футбол Анатолій Трубін

Організація CIES Football Observatory презентувала рейтинг найдорожчих голкіперів світу

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перше місце у цьому рейтингу найдорожчих воротарів світу, за версією CIES Football Observatory, розділили Ґреґор Кобель ("Боруссія" Дортмунд) та Анатолій Трубін ("Бенфіка"). Швейцарця і українця оцінили у 66 млн євро.

На третій позиції голкіпер "Порту" Діогу Кошта, який коштує 56 млн євро. Восьмим найдорожчим воротарем світу визнали українця Андрія Луніна ("Реал") - 39 млн.

  • Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Дортмунда.
Теги:
Збірна України
Реал
Андрій Лунін
Бенфіка
Футбольні трансфери
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