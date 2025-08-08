УПЛ: "Полтава" перемогла "Верес", результати та розклад інших матчів 2-го туру
У п'ятницю, 8 серпня, матчами "Полтава" - "Верес" та "Рух" - "Динамо" розпочався 2-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.
Усі матчі чемпіонату України транслюються на УПЛ ТБ, трансляція якого доступна на усіх найбільших OTT-платформах.
Чемпіонат України
2-й тур
8 серпня
"Полтава" - "Верес" 1:0
Гол: Веремієнко, 34
18:00 "Рух" - "Динамо"
9 серпня
13:00 "Кривбас" - "Металіст 1925"
15:30 "ЛНЗ Черкаси" - "Епіцентр"
10 серпня
13:00 "Оболонь" - "Олександрія"
15:30 "Полісся" - "Колос"
18:00 "Карпати" - "Шахтар"
11 серпня
18:00 "Зоря" - "Кудрівка"
